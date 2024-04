Star Wars Outlaws - misja z Jabbą tylko w droższych edycjach gry? Ubisoft wyjaśnia sytuację

fot. Ubisoft

Niedawno ujawniono datę debiutu Star Wars Outlaws, a także rozpoczęto przyjmowanie zamówień przedpremierowych. Zainteresowani mogą sięgnąć po jedną z kilku dostępnych edycji, w tym Gold oraz Ultimate, za które trzeba zapłacić odpowiednio ponad 500 i ponad 600 zł. W ich skład wejdzie między innymi przepustka sezonowa, uprawniająca do odebrania dodatkowej zawartości cyfrowej, w tym misji o nazwie "Gambit Jabby".

Decyzja ta nie przypadła do gustu graczom, którzy dali wyraz swojemu niezadowoleniu w komentarzach. Ubisoft postanowił więc rozjaśnić sytuację i nieco uspokoić społeczność. W komunikacie przesłanym do redakcji serwisu PC Gamer wyjaśniono, jak dokładnie będzie to wyglądać: Jabba ma pojawić się w każdej wersji gry, ale ta jedna, dodatkowa misja związana z Kartelem Huttów pojawi się wyłącznie w przepustce sezonowej.

Jabba i Kartel Huttów to jedne z głównych grup przestępczych w Star Wars Outlaws i będą one częścią doświadczenia dla wszystkich, którzy kupią grę, niezależnie od edycji. "Gambit Jabby" to opcjonalna misja z Kartelem Huttów w trakcie podróży Kay i Nixa przez Zewnęrzne Rubieże. Zadanie to dostępne będzie dla osób, które zakupią przepustkę sezonową lub jedną z edycji zawierających przepustkę sezonową.

Star Wars Outlaws - premiera gry 30 sierpnia 2024 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.