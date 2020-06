Fani chcą pomnik Obi-Wana Kenobiego w Szkocji. Powstała petycja

fot. materiały prasowe

Trylogia prequeli Gwiezdnych Wojen podzieliła fanów. Jednak spośród elementów, wobec których widzowie mają różne zdania Obi-Wan Kenobi w wykonaniu Ewana McGregora przypadł do gustu wszystkim. Fani Gwiezdnych Wojen postanowili stworzyć petycję, w której domagają się powstania pomnika Obi-Wana w Szkocji, czyli kraju, z którego pochodzi McGregor. Jednak statua według planu nie ma powstać w miejscu, w którym mieszkał aktor czy jakimś bardzo uczęszczanym regionie kraju, a na Ben Nevis, najwyższym szczycie Szkocji. Jest to nawiązanie do słynnego wśród fanów mema, w którym Obi-Wan w starciu z Anakinem mówi, że ma lepszą pozycję.

Dla przypomnienia McGregor ma powrócić do roli Obi-Wana. Disney+ Lucasfilm szykują bowiem solowy serial o przygodach tego mistrza Jedi. Jednak na razie nic nie wiadomo na temat fabuły projektu.