Reżyser nominowany do Oscara: „Nienawidzę aktorów metodycznych”. Podał powody

„Nienawidzę aktorów metodycznych” powiedział Darren Aronofsky na swoim sobotnim kursie w Paryżu. Dodał, że aktorstwo metodyczne to coś „za czym można się ukryć, zamiast wykonać robotę i być profesjonalistą”.

Zrób kupę researchu i pracuj ciężko, ale aktorstwo to udawanie. Jeśli kręcisz intensywną scenę, nie ma nic złego w tym, że chcesz pobyć w izolacji, skupieniu i gotowości, żeby utrzymać tę emocję. To sport, to gra a — tylko, że żeby zagrać świetnego koszykarza, nie musisz cały czas biegać z piłką. To tak nie działa. Odrób zadanie domowe i bądź przygotowany. To tylko fałszywa rzeczywistości między „akcja” i „cięcie” .

Aronofsky na pytanie, jak sobie radzi ze zwolennikami aktorstwa metodycznego na planie, odpowiedział, że jest w porządku, o ile nie wpływa to negatywnie na resztę obsady i ekipę filmową. „To okej, jeśli chcą tak spędzać wolny czas, ale zachęcam ich, żeby trochę się zrelaksowali!” dodał.

Darren Aronofsky — kariera filmowca

Darren Aronofsky to znany reżyser. Był nominowany do Oscara, Złotego Globu i BAFTA za film Czarny łabędź z 2010 roku. Zdobył Emmy za Terytorium z 2022 roku. Wśród jego najbardziej znanych produkcji jest Requiem dla snu z 2000 roku. Za to niedawno, bo w 2022 roku, dał widzom Wieloryba, który okazał się wielkim powrotem Brendana Frasera na ekran. Aktor został nagrodzony Oscarem za najlepszą rolę pierwszoplanową w nim, a sam film za Najlepszą charakteryzację i fryzury.

Aktorstwo metodyczne - ekstremalne przykłady

"Method acting", czyli aktorstwo metodyczne, to sposób na wcielenie się w rolę, który zakłada ekstremalne poświęcenie do niej i jak najgłębsze wczucie w odgrywanego bohatera lub złoczyńcę. To metoda, która jest szeroko komentowana w mediach, sieci i w branży. Niektórzy aktorzy absolutnie potępiają podobne zachowanie na planie i ich zdaniem jest to przekroczenie pewnych granic. Dla innych jest to częsta praktyka, która zagwarantowała im wiele nagród.

Oto lista aktorów i aktorek, którzy w trakcie kręcenia robili rzeczy, które wykraczały poza typowe techniki aktorskie. Wielkie poświęcenie, kontrowersyjne zachowania, a nawet śmierć.