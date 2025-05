Galactus z Fantastycznej 4 to "najlepszy element" filmu Marvela. Szykujcie się na horror

Empire/Marvel

Marvel sprawdza odbiór filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki w ramach pokazów testowych - to właśnie z nich wczoraj dowiedzieliśmy się o tym, co zostanie zawarte w scenie po napisach. Pojawiają się jednak kolejne doniesienia widzów biorących udział w rzeczonych seansach. Płyną z nich następujące wnioski: "straszliwy" Galactus jest "najlepszym elementem" produkcji i wygląda tak, jakby wyjęto go żywcem z komiksów. W dodatku cała historia wydaje się bardzo "lovecraftowska i posiada wątki kosmicznego horroru", co nadaje jej wyjątkowego charakteru.

Co ciekawe, w podobnym tonie o Galactusie wypowiadają się sami twórcy i portretujący złoczyńcę Ralph Ineson; ich wypowiedzi trafiły do najnowszego wydania magazynu Empire. Reżyser Matt Shakman stwierdza:

To gigantyczny, liczący sobie 14 miliardów lat, pożerający planety kosmiczny wampir.

Wtóruje mu sam aktor:

On jest kosmiczną siłą i w jakimś sensie bogiem. (...) Jadąc przez tunele pod Mont Blanc wyobrażałem sobie, jakbym przemierzał jego tchawicę i cały układ oddechowy. Odwiedziłem też wiele wysokich budynków. Byliśmy na weselu na szczycie londyńskiego biurowca Gherkin - większość popołudnia spędziłem na gapieniu się w dal i rozmyślaniu. Miałem przez to pewne problemy u swojej żony.

Ineson dodaje, że "nie uważa, by Galactus był zły".

O filmie Fantastyczna 4: Pierwsze kroki wypowiedział się także szef Marvel Studios, Kevin Feige:

Kiedy Disney kupił Foxa, to (przejęcie praw do postaci z Fantastycznej Czwórki - przyp. aut.) było jak spełnienie marzeń. To był też idealny moment, aby rozpocząć nową erę. Są Pierwszą Rodziną Marvela i naprawdę chciałem oddać tym bohaterom sprawiedliwość na ekranie.

Zobaczcie również nowe materiały promocyjne, przedstawiające tytułową grupę bohaterów, jak i pozującą na tle pozostającego w cieniu Galactusa Silver Surfer:

Do powyższych informacji należy dodać jeszcze raport scoopera MyTimeToShineHello, który twierdzi, że macierzystym światem filmowej Fantastycznej Czwórki jest Ziemia-828. O tym uniwersum nie wiemy na razie nic; nie mylmy go również z pokazaną w produkcji Doktor Strange w multiwersum obłędu Ziemią-838, którą zamieszkiwała portretowana przez Johna Krasinskiego, inna wersja Reeda Richardsa.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki zadebiutuje w kinach 25 lipca.