Sherlock wkracza do świata World of Tanks! Benedict Cumberbatch ambasadorem Operacji Świątecznych 2025
World of Tanks znane jest z kreatywnego marketingu i sięgania po postacie znane ze świata popkultury. Tym razem udział w promowaniu Operacji Świątecznych wziął Benedict Cumberbatch.
Wargaming ujawniło, że ambasadorem tegorocznych Operacji Świątecznych w World of Tanks został Benedict Cumberbatch. W zabawnym, krótkometrażowym filmie aktor znany między innymi z ról Sherlocka Holmesa i Doktora Strange'a wciela się w rolę dowcipnego i ekscentrycznego terapeuty, który pomaga nieśmiałemu pracownikowi biurowemu, Sebastianowi, zmierzyć się ze swoimi lękami.
Kiedy rozpoczną się Operacje Świąteczne 2026 w World of Tanks?
Tegoroczna odsłona Operacji Świątecznych w World of Tanks wystartuje 5 grudnia i potrwa do 12 stycznia przyszłego roku. Gracze ponownie mogą liczyć na wiele atrakcji — w tym okazjonalne misje, nagrody oraz inne niespodzianki. W grze pojawi się także sam Benedict Cumberbatch, który zleci specjalne, świąteczne zadania. Będzie można pozyskać go również jako dowódcę czołgu.
Źródło: informacja prasowa
