Sherlock wkracza do świata World of Tanks! Benedict Cumberbatch ambasadorem Operacji Świątecznych 2025

World of Tanks znane jest z kreatywnego marketingu i sięgania po postacie znane ze świata popkultury. Tym razem udział w promowaniu Operacji Świątecznych wziął Benedict Cumberbatch.
Paweł Krzystyniak
Benedict Cumberbatch - World of Tanks (Świąteczne Operacje 2026) fot. wargaming.net
Wargaming ujawniło, że ambasadorem tegorocznych Operacji Świątecznych w World of Tanks został Benedict Cumberbatch. W zabawnym, krótkometrażowym filmie aktor znany między innymi z ról Sherlocka Holmesa i Doktora Strange'a wciela się w rolę dowcipnego i ekscentrycznego terapeuty, który pomaga nieśmiałemu pracownikowi biurowemu, Sebastianowi, zmierzyć się ze swoimi lękami.

Jestem zachwycony mogąc być częścią tegorocznych Operacji Świątecznych w World of Tanks – mówi Benedict Cumberbatch. To tytuł, który stawia na strategię, grę zespołową i planowanie kilka kroków naprzód. Współpraca z zespołem gry była czystą przyjemnością, a jej efektem jest coś zupełnie nowego, oczywiście wypełnionego świąteczną aurą. Życzę wszystkim graczom wspaniałych świąt.

Kiedy rozpoczną się Operacje Świąteczne 2026 w World of Tanks?

Tegoroczna odsłona Operacji Świątecznych w World of Tanks wystartuje 5 grudnia i potrwa do 12 stycznia przyszłego roku. Gracze ponownie mogą liczyć na wiele atrakcji — w tym okazjonalne misje, nagrody oraz inne niespodzianki. W grze pojawi się także sam Benedict Cumberbatch, który zleci specjalne, świąteczne zadania. Będzie można pozyskać go również jako dowódcę czołgu.

Źródło: informacja prasowa

