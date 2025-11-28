Superman - szkice koncepcyjne Baby Joeya i kaiju. Mr. Handsome mógł wyglądać jak z filmu del Toro!

fot. materiały prasowe

Książka Superman: The Art and Making of the Film zdradzająca szczegóły o powstawaniu filmu Jamesa Gunna niedawno zawitała do sklepów w Stanach Zjednoczonych. Można znaleźć w niej wiele ciekawostek i ciekawych informacji na temat planów i projektów. Są w niej zawarte m.in. szkice koncepcyjne, których nie wykorzystano w finalnym projekcie. Chodzi o takie postaci, jak Mr. Handsome, Baby Joeya czy kaiju, który narobił wielkich szkód w Metropolis zanim został pokonany przez Gang Sprawiedliwości.

O ile Baby Joey i kaiju nie różnią się aż tak bardzo od tego, jak prezentowali się ostatecznie na wielkim ekranie, to Mr. Handsome wygląda jeszcze bardziej przerażająco i niepokojąco niż w samym filmie. Sprawia wrażenie jakby pochodził z zupełnie innej produkcji - rasowego horroru, a nie podnoszącego na duchu i pełnego nadziei filmu o superbohaterze noszącym majtki na wierzchu kostiumu. Już filmowa wersja wzbudzała niepokój ilekroć pojawiała się na ekranie, a jak widać James Gunn zastanawiał się nad uczynieniem tej tajemniczej istoty jeszcze bardziej przerażającą. W sieci padają nawet porównania do twórczości Guillermo del Toro.

A jak Wam się podobają te projekty?

