placeholder
Reklama
placeholder

Superman - szkice koncepcyjne Baby Joeya i kaiju. Mr. Handsome mógł wyglądać jak z filmu del Toro!

W amerykańskich sklepach pojawiła się już książka opisująca szczegółowo kulisy powstawania Supermana w reżyserii Jamesa Gunna. Pokazano w niej niewykorzystane szkice koncepcyjne kilku postaci pobocznych. Jak się prezentują?
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  superman 
szkice koncepcyjne
11. Superman (2025) - 83% fot. materiały prasowe
Reklama

Książka Superman: The Art and Making of the Film zdradzająca szczegóły o powstawaniu filmu Jamesa Gunna niedawno zawitała do sklepów w Stanach Zjednoczonych. Można znaleźć w niej wiele ciekawostek i ciekawych informacji na temat planów i projektów. Są w niej zawarte m.in. szkice koncepcyjne, których nie wykorzystano w finalnym projekcie. Chodzi o takie postaci, jak Mr. Handsome, Baby Joeya czy kaiju, który narobił wielkich szkód w Metropolis zanim został pokonany przez Gang Sprawiedliwości.

To może być najciekawszy serial sci-fi ostatnich lat. Szpieg, którego oczy i uszy należą do wroga

O ile Baby Joey i kaiju nie różnią się aż tak bardzo od tego, jak prezentowali się ostatecznie na wielkim ekranie, to Mr. Handsome wygląda jeszcze bardziej przerażająco i niepokojąco niż w samym filmie. Sprawia wrażenie jakby pochodził z zupełnie innej produkcji - rasowego horroru, a nie podnoszącego na duchu i pełnego nadziei filmu o superbohaterze noszącym majtki na wierzchu kostiumu. Już filmowa wersja wzbudzała niepokój ilekroć pojawiała się na ekranie, a jak widać James Gunn zastanawiał się nad uczynieniem tej tajemniczej istoty jeszcze bardziej przerażającą. W sieci padają nawet porównania do twórczości Guillermo del Toro.

A jak Wam się podobają te projekty?

Najsilniejsze postaci z Supermana

12. Lois Lane - choć jest po prostu człowiekiem, wykazuje się wielką odwagą, bystrością i niezłomnością w dążeniu do prawdy. Mimo że nie posiada nadludzkich mocy, dzięki swojemu talentowi dziennikarskiemu i relacjom m.in. z Supermanem odgrywa kluczową rolę w świecie Metropolis.

arrow-left
12. Lois Lane - choć jest po prostu człowiekiem, wykazuje się wielką odwagą, bystrością i niezłomnością w dążeniu do prawdy. Mimo że nie posiada nadludzkich mocy, dzięki swojemu talentowi dziennikarskiemu i relacjom m.in. z Supermanem odgrywa kluczową rolę w świecie Metropolis.
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  superman 
szkice koncepcyjne
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,1

2025
Oglądaj TERAZ Superman Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Benedict Cumberbatch - World of Tanks (Świąteczne Operacje 2026)
-

Sherlock wkracza do świata World of Tanks! Benedict Cumberbatch ambasadorem Operacji Świątecznych 2025

2 Iron Man i Doktor Doom
-
Plotka

Robert Downey Jr świętuje grafiką z komiksu. Czy to subtelny sygnał dla fanów MCU?

3 Casino Royale
-

Nie każdy remake to paździerz! Te tytuły pobiły na głowę oryginały

4 Ludzie, których spotykamy na wakacjach
-

Netflix szykuje rom-com na podstawie głośnej książki. „Czytelnicy będą zachwyceni”

5 Fortnite The Lost Chapter: Yuki’s Revenge
-

Zwiastun animacji The Lost Chapter: Yuki's Revenge. To nowa historia w uniwersum Kill Bill

6 Avatar: Ogień i popiół
-

Nowa epicka zapowiedź Avatara 3. James Cameron z wiadomością do fanów

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s16e17

SpongeBob Kanciastoporty

s33e09

The Graham Norton Show

s42e60

s2025e82

Occupation double

s01e02
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Świąteczny skok

26

lis

Film

Świąteczny skok
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Karen Gillan
Karen Gillan

ur. 1987, kończy 38 lat

Alan Ritchson
Alan Ritchson

ur. 1984, kończy 41 lat

Colman Domingo
Colman Domingo

ur. 1969, kończy 56 lat

Mary Elizabeth Winstead
Mary Elizabeth Winstead

ur. 1984, kończy 41 lat

Aimee Garcia
Aimee Garcia

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

2
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV