Zwiastun nowego serialu w uniwersum Doktora Who. Podwodna rasa próbuje odzyskać Ziemię

fot. BBC

The War Between the Land and the Sea to nowy miniserial science fiction stworzony przez Russella T. Daviesa, czyli człowieka odpowiedzialnego za nadzorowanie wielu sezonów popularnego Doktora Who. Całość została zaplanowana jeszcze w ramach umowy pomiędzy BBC a Disneyem, gdy druga z firm inwestowała w markę Doktora Who i chciała, aby ten stał się "nowym Stranger Things". To się nie udało, ale pokłosiem umowy jest nowa produkcja zapowiedziana na 7 grudnia 2025 roku w ramach aplikacji iPlayer od BBC. Na Disney+ ma się pojawić w 2026 roku, ale konkretna data premiery nie została podana.

The War Between the Land and the Sea - zwiastun, fabuła, obsada

Chociaż miniserial dzieje się w ramach uniwersum Doktora Who, to w zapowiedzi nie było większych nawiązań do popularnego serialu BBC. Historia ma opowiedzieć o konflikcie ludzkości z rasą zamieszkującą pod wodą.

Poniżej prezentujemy pierwszy zwiastun, który pokazało BBC:

W obsadzie znajduje się: Jemma Redgrave, Alexander Devrient, Waseem Mirza, Tim Wallers i inni.