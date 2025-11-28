Zwiastun nowego serialu w uniwersum Doktora Who. Podwodna rasa próbuje odzyskać Ziemię
W sieci zadebiutował krótki zwiastun nowego miniserialu science fiction od człowieka odpowiedzialnego za wiele sezonów Doktora Who. Historia jest osadzona w tym samym świecie i opowie o wyniszczającym konflikcie ludzkości z pradawną, podwodną rasą.
The War Between the Land and the Sea - zwiastun, fabuła, obsada
Chociaż miniserial dzieje się w ramach uniwersum Doktora Who, to w zapowiedzi nie było większych nawiązań do popularnego serialu BBC. Historia ma opowiedzieć o konflikcie ludzkości z rasą zamieszkującą pod wodą.
Poniżej prezentujemy pierwszy zwiastun, który pokazało BBC:
W obsadzie znajduje się: Jemma Redgrave, Alexander Devrient, Waseem Mirza, Tim Wallers i inni.
Źródło: YouTube (Doctor Who)
