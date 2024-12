Dlaczego Guy Pearce nie gra w wielkich filmach? Ma ku temu bardzo dobry powód

fot. Netflix

Guy Pearce kilka dni temu zdradził, że nie miał łatwego życia w Hollywood. Jedna z osób decyzyjnych w Warner Bros. Pictures zabroniła mu m.in. współpracowania z Christopherem Nolanem, ponieważ nie podobał jej się styl aktorstwa znanego gwiazdora.

Dlaczego Guy Pearce nie gra w wielkich filmach?

Teraz w rozmowie z GQ przyznał, że stroni on od dużych, studyjnych filmów. Odniósł się w tym kontekście do filmu Wehikuł czasu, który okazał się komercyjną klęską.

Proces ich tworzenia był dla mnie za duży. Nie mogę pojąć, jak są one tworzone. Ciągle tylko słuchasz, co masz zrobić, a pozostali boją się o utratę pracy. Pamiętam, że na początku były prowadzone dyskusje na temat tego, jak powinienem wyglądać. Paru producentów powiedziało: "Nie, po prostu zetnie włosy i zrobi to, to i to." Ja w tym czasie stałem w tym samym pokoju obok nich. "Halo? Też tu jestem." Od razu poczułem, że moja intuicja nie miała tam żadnego znaczenia. To dla mnie coś, co jest nie do przeskoczenia. Wtedy poczułem, że mam do czynienia z większą siłą gdzieś na górze, z którą nawet się nie dało porozmawiać.