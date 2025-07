Najważniejsze informacje z prequela Fantastycznej 4. Pierwszy wróg i zmiana originu ich supermocy

Marvel

Lada moment w kinach na całym świecie pojawi się nowy Człowiek ze stali, a kilka tygodni później przywitamy Fantastyczną 4: Pierwsze kroki od Marvel Studios. Promocja filmu trwa i studio opublikowało nowy materiał promocyjny. Tym razem nie skupia się on na herosach per se, ale obsadzie wcielającej się w nich. Dla twórcy filmu istotne było, żeby sama obsada poczuła się jak jedna, wielka rodzina. Czy im się to udało? Sprawdźcie wideo poniżej:

Matt Shakman, reżyser nowej Fantastycznej 4, zasugerował też, że każde pojawienie się Galactusa w filmie doprowadzi do zmiany formatu obrazu na IMAX, a zatem ekran zostanie w całości wypełniony obrazem, prawdopodobnie po to, żeby pokazać skalę tego superzłoczyńcy Marvela.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - co wiadomo z prequela?

Podobnie do Supermana, Marvel również zdecydował sie na wydanie oficjalnego komiksu w ramach Kinowego Uniwersum Marvela, którego akcja dzieje się przed filmem Matta Shakmana i pokazuje pierwsze przygody Fantastycznej 4. Komiks został stworzony przez Matta Fractiona oraz Marka Buckinghama. Z galerii poniżej dowiecie się najważniejszych rzeczy o Pierwszej Rodzinie Marvela z oficjalnego kanonu MCU.