Pierwsze minuty nowej Fantastycznej 4 w sieci! Origin story, pokaz mocy i cameo!

Do premiery Fantastycznej 4: Pierwsze kroki, która odbędzie się 25 lipca 2025 roku, pozostało już tylko kilka dni. Uroczysta premiera odbyła się w Los Angeles, a Marvel Studios podzieliło się kilkuminutowym nagraniem z samego początku filmu.

Jest ono prawdopodobnie nieco zmodyfikowane, ale i tak daje dobry pogląd na to, jak zacznie się to letnie widowisko. Widzimy, że jest to krótka retrospekcja, która naprędce przypomina origin story Pierwszej Rodziny Marvela i pokazuje poszczególnych jej członków w akcji. Widać nawet starcie Reeda Richardsa z jedną z super-małp Red Ghosta. John Malkovich został jednak prawdopodobnie wycięty z produkcji z niewyjaśnionych przyczyn. Jest nawet krótkie cameo ze strony Alexa Hyde-White'a, Rebecci Staab, Jaya Underwooda oraz Michaela Baileya Smitha, czyli pierwszych osób, które wcieliły się w przedstawicieli ikonicznej drużyny w wersji z 1993 roku, która nigdy nie ukazała się w kinach.

Oto pierwsze kilka minut nowej Fantastycznej 4:

Marvel podzielił się też kilkoma nagraniami z uroczystej premiery. Na czerwonym dywanie na moment pojawił się nawet Wonder Man, czyli Yahya Abdul-Mateen II.

