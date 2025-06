Kto jest prawdziwym liderem Fantastycznej 4? Film cofa się w czasie tylko wizualnie

Marvel

Premiera Fantastycznej 4: Pierwsze kroki już niedługo, bo za lekko ponad miesiąc. Będzie to ostatni kinowy film od Marvel Studios w 2025 roku i duży krok w kierunku Avengers: Doomsday. To też kolejna okazja do przedstawienia tych ikonicznych herosów, którzy do tej pory nie mieli wielkiego szczęścia w kinach, a produkcje z ich udziałem nie należały do wybitnie udanych. Producent filmu postanowił wyklarować, kto tak naprawdę jest przywódcą tej drużyny.

W rozmowie z Colliderem głos w tej sprawie zabrał Grant Curtis, producent Fantastycznej 4. Formalnie reprezentantem i najważniejszą postacią wydaje się Reed Richards (Pedro Pascal), lecz prawda jest nieco bardziej złożona:

Jeśli cofniecie się do komiksów, to zauważycie, że to Sue jest liderką Fantastycznej 4, bo bez niej wszystko się rozpada. Chcieliśmy się cofnąć w czasie pod kątem wizualnym i estetycznym, ale nie poglądowym. Jeśli chodzi o postaci i ich traktowanie, to najważniejsze jest opowiedzenie dobrej historii.

Collider porozmawiał też z Vanessą Kirby, która wcieli się w tę heroskę. Razem z Pedro Pascalem śmiała się z momentu w komiksach, kiedy to Reed kupił ukochanej sukienkę, aby ta przestała narzekać. Aktorka przyznała, że w filmie doszło do zmodernizowania tej postaci i ich relacji między sobą, natomiast jej celem nie było zrobienie z Sue "silnej, wrednej su**", ale przelanie do niej "prawdziwej, kobiecej duszy".

