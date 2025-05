Fantastyczna 4 szykuje się na podbój kosmosu. Nowe zdjęcie z filmu Marvela

fot. materiały prasowe

W środku lata do box office'owej walki staną dwa superbohaterskie kolosy z przeciwnych obozów, czyli Superman oraz Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. Pierwsza z wymienionych produkcji niedawno pokazała światu pełny zwiastun. Marvel w odpowiedzi opublikował nowe zdjęcie z nadchodzącego filmu.

Portal Screen Rant opublikował nowe zdjęcie z filmu Marvel Studios, które pokazuje przygotowania Pierwszej Rodziny do wylotu w kosmos. Zważywszy na to, jak wygląda Ben Grimm, można śmiało założyć, że jest to część ich origin story i momenty sprzed otrzymania fantastycznych umiejętności. Pierwsze zdjęcie w galerii poniżej jest nowe, natomiast pozostałe dołączyliśmy w ramach uzupełnienia sceny:

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki – opis fabuły

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki opowiada historię Pierwszej Rodziny Marvela – Reeda Richardsa (Mister Fantastic), Sue Storm (Niewidzialna Kobieta), Johnny’ego Storma (Ludzka Pochodnia) i Bena Grimma (Stwór). Bohaterowie zmierzą się z największym wyzwaniem w swojej historii, stając do walki o losy Ziemi przeciwko Galactusowi i jego tajemniczej herold. Potężny złoczyńca planuje pochłonąć planetę wraz z jej mieszkańcami.

W obsadzie widowiska MCU znajdują się tacy aktorzy jak Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn i Ebon Moss-Bachrach. Dołączyli do nich również Paul Walter Hauser, John Malkovich oraz Natasha Lyonne. Galactusa zagra Ralph Ineson, a w roli jego heroldki zwanej Silver Surfer zobaczymy Julię Garner.

Premiera filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki odbędzie się 25 lipca 2025 roku.

