Fantastyczna Czwórka staje do walki z potężnym złoczyńcą. Konsekwencje są olbrzymie

Marvel pokazał zapowiedź komiksu Fantastic Four #1 autorstwa scenarzysty Ryana Northa (One World Under Doom) i rysownika Humberto Ramosa (Strange Academy). Fantastyczna Czwórka ma w nim „wyruszyć na przygody w czasie, przestrzeni, nauce i kondycji ludzkiej w sposób, jakiego czytelnicy nigdy wcześniej nie widzieli”.

W komiksie Fantastic Four #1 Reed, Sue, Johnny i Ben staną do walki z jednym ze swoich największych rywali, czyli Doktorem Doomem. Złoczyńca nigdy nie był potężniejszy i wygania swoich przeciwników do różnych epok w historii. Pierwsza Rodzina Marvela będzie musiała znaleźć sposób, by się odnaleźć. Kluczem do ich przetrwania może okazać się z niepozorny kamień o nazwie Forever Stone, który pozostał w stanie nienaruszonym na Ziemi przez tysiąclecia.

Pierwsze okładki i plansze możecie zobaczyć poniżej. Widać na nich między walkę Fantastycznej Czwórki z Doktorem Doomem, podczas której Sue Storm udaje się przebić magiczną barierę złoczyńcy, jednak jest to tylko chwilowy sukces, ponieważ antagonista szybko odpowiada atakiem i przenosi Pierwszą Rodzinę Marvela w przeszłość.

Fantastic Four #1 ukaże się w USA w lipcu 2025 roku.