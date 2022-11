Fantastyczna Czwórka - zaskakujący czas akcji filmu MCU. Kto nie będzie czarnym charakterem?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Jaka będzie Fantastyczna czwórka? Dzięki Danielowi Richtmanowi oraz scooperowi znanemu jako Film Odyssey, których doniesienia przeważnie się sprawdzają, poznaliśmy nowe przecieki o planach na film MCU. Prace nad nim trwają już od miesięcy, więc przecieki były kwestią czasu. Scenarzystami są nieznani jeszcze Jeff Kaplan oraz Ian Springer.

Fantastyczna Czwórka - czas akcji

Według doniesień historia filmu MCU ma zostać osadzona w latach 60. XX wieku, więc wiele lat przed wydarzeniami z historii, które znamy z uniwersum. Podkreśla też, że będą drużyną, która nie podlega ograniczeniom czasowym (najprawdopodobniej chodzi tu o podróże w czasie - przyp. aut.)

Fantastyczna Czwórka - Kang Zdobywca w filmie

Czarnymi charakterami widowiska nie będą Doktor Doom ani Kang Zdobywca. Ten drugi jako wielki zły Sagi Multiwersum ma jednak się pojawić, aby powiązać historię z nadchodzącymi wydarzeniami z filmów o Avengers. Richtman dodaje też, że raczej nie będzie genezy grupy superbohaterów, więc prawdopodobnie Marvel Studios podejdzie do nich tak samo, jak to zrobili ze Spider-Man

Pamiętajmy jednak, że filmy MCU zmieniają się ciągle i zmiany w scenariuszu będą wprowadzane jeszcze wielokrotnie. Na ten moment ten przeciek może być zgodny z tym, jaki jest plan, ale to nie oznacza, że się coś nie zmieni. Dlatego podchodźmy do tego z dystansem, jak do każdej popkulturowej plotki.

Fantastyczna Czwórka - premiera w 2025 roku.

Marvel - daty premier. 5-6 faza MCU