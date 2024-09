Ekipa Myszka Miki jako Fantastyczna Czwórka. Potężny Kaczor Donald i ognisty Goofy

Fot. Marvel Comics

W nowym komiksie Marvel & Disney: What If...? Mickey & Friends Became The Fantastic Four #1 zobaczymy ulubione bajkowe postacie jako członków Fantastycznej Czwórki. Jak widać, Myszka Miki przejął rolę lidera, Reeda Richardsa, co nie powinno nikogo dziwić. Trzeba przyznać, ciekawie wygląda jako Mister Fantastic. Kaczor Donald za to wcielił się w potężnego Bena Grimma aka Stwora. Zwykle nieporadny Goofy zaprezentował swoją nową stronę jako Johnny Storm, czyli Ludzka Pochodnia. Za to Myszka Mini przejęła obowiązki Susan Storm, znanej jako Niewidzialna Kobieta.

Ekipa Myszka Miki jako Fantastyczna Czwórka

Poniżej znajdziecie pierwsze warianty okładek. Znajdują się na trzech pierwszych slajdach. Na pozostałych zdjęciach w galerii są za to pokazane starsze crossovery Disneya i Marvela – może nie wiecie, ale Myszka Miki miał już nawet okazję podnieść tarczę samego Kapitana Ameryki i wejść w zbroję Iron Mana!

Marvel & Disney: What If...? Mickey & Friends Became The Fantastic Four #1

Dajcie znać, jak podoba wam się pierwsze spojrzenie na Marvel & Disney: What If...? Mickey & Friends Became The Fantastic Four #1. Czekamy na wasze komentarze!