Fantastyczna Czwórka - Ebon Moss-Bachrach o pracy nad rolą Stwora: patrzę na kamienie

Ebon Moss-Bachrach, znanych z ról w serialach The Bear i Andor gra w filmie Fantastyczna czwórkapostać Bena Grimm/Stwora. Kogoś, kto będzie tworzony technologią performance capture. Pamiętamy, że w Fantastycznej Czwórce z 2005 roku był to dość wymyślny kostium. Teraz w rozmowie z The Daily Show opowiada o pracy nad rolą.

Fantastyczna Czwórka - Ebon Moss-Bachrach o roli

Opowiada, że gra Bena Grimma, który staje się Stworem. Nazywa go człowiekiem zamkniętym w kamieniu. Oznacza to, że w filmie najpewniej zobaczymy go też przed przemianą. Co prawda, nie mamy widzieć genezy grupy superbohaterów, ale nie są wykluczone jakieś retrospekcje.

Choć aktor żartobliwie powiedział, że "po prostu patrzy na kamienie", to dodał, że wchłania komiksy, by bardziej zrozumieć postać. Traktuje przygotowania poważnie.

- Po prostu patrzę na kamienie! Tak poważnie, to czytam dużo komiksów. Jest naprawdę fajnie. Dali mi Marvel Unlimited, więc mogę na iPadzie czytać wszystkie komiksy, jakie Marvel kiedykolwiek wydał.

Fani MCU wywierają presję na aktorze, by jego postać dołączyła do najlepszych generowanych komputerowo w MCU. Czy będzie tak dobra jako Thanos czy Hulk?.

Fantastyczna Czwórka - premiera w 2025 roku.