Fantastyczna Czwórka - miejsce akcji ma być inne niż cokolwiek widzieliśmy w MCU. Nowa plotka

fot. Marvel Studios

Nowa plotka pochodzi od zazwyczaj dobrze poinformowanego Can We Get Some Toast, ale nadal jest to nieoficjalna informacja, więc traktujcie ją z dystansem. Dotyczy ona miejsca akcji filmu Fantastyczna czwórka, który - jak wiemy z wcześniejszych doniesień - nie rozgrywa się w świecie znanym z MCU, ale w alternatywnej rzeczywistości równoległej.

Fantastyczna Czwórka - miejsce akcji

Według nowej plotki historia rozgrywa się w retro futurystycznym świecie. Ma być on w dużym stopniu inspirowany kosmicznym wyścigiem, który miał miejsce na Ziemi w latach 50. i 60. XX wieku. Do tej pory zakładaliśmy, że fabuła rozgrywa się w latach 60., bo to wynikało z oficjalnej grafiki Marvela, ale z uwagi na tę informację, może to nie być takie pewne, a cała otoczka lat 60. być może będzie osadzona w retro futurystycznej teraźniejszości.

Jakoś tytułowi superbohaterowie trafią do MCU, więc dzięki multiwersum ich zobaczymy razem ze znanymi nam Avengers. Z uwagi na to, że potwierdzono czarny charakter solowego filmu, wygląda na to, że rodzina herosów nie odniesie sukcesu. Ma być nim powiem wszechpotężny Galactus, znany jako pożeracz światów, więc spekuluje się, że rozwali ich Ziemię i jakimś cudem Fantastyczna Czwórka ucieknie i trafi do rzeczywistości z MCU. Nie jest to jednak na razie potwierdzone.

Zdjęcia mają ruszyć niedługo. Premiera w 2025 roku.