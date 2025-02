Nowa twarz w obsadzie Dexter: Resurrection! Zobaczcie, jak o tym poinformowano

fot. materiały prasowe

Reklama

Do obsady nadchodzącego serialu Dexter: Resurrection dołączył Peter Dinklage (Gra o Tron, Avengers: Wojna bez granic), laureat Złotego Globu i nagrody Emmy. Poinformowano o tym w klipie promocyjnym, który zobaczycie poniżej.

Dexter: Resurrection – postać Petera Dinklage'a

Dinklage wcieli się w postać Leona Pratera – miliardera i przedsiębiorczego finansistę. Dla świata Leon jest hojnym filantropem, jednak pod tą przykrywką kryje się mroczna intryga. Prawdopodobnie będzie to najważniejszy czarny charakter w pierwszym sezonie.

Leon będzie ściśle współpracował z Charley (Uma Thurman) – pomysłową i skrupulatną szefową ochrony i byłą oficerką sił specjalnych. Zanim objęła stanowisko jego prawej ręki, pracowała na rożnych stanowiskach wysokiego szczebla prywatnej ochrony.

Dexter: Resurrection – klip promocyjny

ROZWIŃ ▼

Pierwsze zdjęcia z planu Dexter: Resurrection. Bohater wraca w towarzystwie znanych postaci

Dexter: Resurrection – co wiadomo?

Michael C. Hall powróci w roli Dextera Morgana, który przeżył wydarzenia z serialu Dexter: New Blood. Do swoich ról wrócą także David Zayas, Jack Alcott oraz James Remar. Showrunnerem i producentem wykonawczym produkcji jest Clyde Phillips. Na razie nie znamy jeszcze szczegółów fabuły. Sugerowano, że może być to historia na kilka sezonów. Produkcja ruszyła w styczniu w Nowym Jorku.

Dexter: Resurrection zadebiutuje prawdopodobnie w czerwcu 2025 roku i będzie składał się z 10 odcinków. W Polsce serial pojawi się na SkyShowtime, jak wszystkie inne produkcje z tego uniwersum.