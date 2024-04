AI bawi się światem DC - powstało arcydzieło? Ikony kina jako wielcy herosi i złoczyńcy

Reklama

Internetowi twórcy po raz kolejny zabierają nas w podróż do alternatywnej rzeczywistości. Tym razem pora na epicką przygodę z ikonicznymi postaciami z filmów DC. Najnowsze grafiki to międzypokoleniowy most, który łączy klasyczne fabuły z zasłużonymi nazwiskami z różnych dziejów Hollywood. Wszystko dzięki pracy ze sztuczną inteligencją, która już niejednokrotnie wprawiała nas w osłupienie. Każda wizualizacja oryginalnych pomysłów, czyli podrasowanych przez fanów fabuł, to wyjątkowy dodatek dla miłośników przedstawianych historii.

Za sprawą inicjatywy specjalnej strony na Facebooku, która co rusz aktualizuje swoją galerię o kolejne intrygujące pomysły na filmy i seriale, otrzymaliśmy najnowsze podejście do świata DC. Projekty, którymi dzieli się @Alternate Reality Movies nigdy nie zostały nakręcone lub zrealizowano je w odmiennym charakterze. A jak wiadomo – widzowie lubią tworzyć własne obsady i pisać swoje scenariusze! Tak więc każda grafika stanowi część wyjątkowej wizji na braną pod lupę produkcję.

AI bawi się światem DC - galeria zdjęć

Przed Wami autorska wersja filmów DC. Ikoniczni bohaterowie tworzeni przez wspaniałych aktorów. Jesteśmy ciekawi, co myślicie o takiej obsadzie. Sekcja komentarzy jest dla Was!

Jakiś czas temu ci sami autorzy z podanego fanpage'a wykorzystali AI do zrobienia tego samego z Marvelem. Przypomnijmy sobie efekt: