Indiana Jones i Wielki Krąg - wymagania sprzętowe ujawnione. Jest też dokładny czas startu gry

fot. Xbox Game Studios

Reklama

Do debiutu gry Indiana Jones i Wielki Krąg pozostało już naprawdę niewiele czasu, także nic dziwnego, że twórcy i wydawca dzielą się z graczami kolejnymi, istotnymi informacjami. Do sieci trafił nie tylko premierowy zwiastun, ale też tabelka ze szczegółowymi wymaganiami sprzętowymi wersji PC oraz mapka, na której można podejrzeć, o której godzinie tytuł ten będzie dostępny. Obie grafiki możecie znaleźć w poniższej galerii.

Indiana Jones i Wielki Krąg to przygodowa gra akcji z widokiem z pierwszej osoby tworzona przez studio MachineGames. Gracze wcielą się w słynnego archeologa, który podejmuje się próby rozwiązania zagadki tytułowego Wielkiego Kręgu. Ta podróż zabierze go w różne rejony świata, w tym między innymi do Watykanu, Egiptu czy Tajlandii.

Premiera Indiana Jones and the Great Circle już 9 grudnia na PC i konsolach Xbox Series X|S. Od tego samego dnia gra dostępna będzie w katalogu usługi Xbox Game Pass. Osoby, które zakupią droższe wydanie Premium lub edycję kolekcjonerską będą mogły rozpocząć zabawę o 3 dni wcześniej.