Fantastyczna Czwórka - reżyserem legenda kina? Szalona plotka o filmie MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Alex Ross/Marvel

Nowa plotka pochodzi od różnych scooperów, czyli osób dobrze poinformowanych, którzy publikują swoje doniesienia w mediach społecznościowych. Choć są to osoby, których informacje się sprawdzały, na ten moment ta plotka jest wciąż tylko plotką, więc traktujcie ją z dystansem.

Steven Spielberg w MCU

Jak donosi comicbookmovie.com szef Marvel Studios rozmawia ze Stevenem Spielbergiem o reżyserii Fantastycznej Czwórki. Co więcej, podobno kontakt pomiędzy panami trwa od dłuższego czasu, bo najwyraźniej Feige chce go koniecznie ściągnąć do MCU. Na obecną chwilę jednak nie wiadomo, co na to sam Spielberg i czy w ogóle byłby zainteresowany reżyserią komiksowego widowiska.

Na razie żadne szczegóły kinowej Fantastycznej Czwórki nie są znane. Można spekulować, że przecieki o uznanym reżyserze za kamerą tego widowiska to próba zagwarantowania wysokiej jakości artystycznej, która odseparuje ten projekt od poprzednich filmowych adaptacji Fantastycznej Czwórki, które nie cieszyły się uznaniem widzów.

Być może na San Diego Comic-Con 2022 poznamy oficjalne informacje na ten temat.