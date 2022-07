Doktor Doom w MCU? Szkic koncepcyjny postaci; zobaczymy go bardzo szybko?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel

Od jakiegoś czasu krążą pogłoski, że Doktor Doom zadebiutuje w MCU w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Opublikowano grafikę koncepcyjną, która może to potwierdzać. Zdjęcie pojawiło się najpierw na portalu Reddit, a później zaczęło wędrować po mediach społecznościowych. Choć to nie informacja od Marvela, to warto pamiętać o tym, że pierwsze spojrzenie na Profesora X w Doktor Strange w multiwersum obłędu także było ujawnione w ten sam sposób, zanim zostało oficjalnie potwierdzone. Link do zdjęcia znajdziecie poniżej.

Doktor Doom w MCU? Szkic koncepcyjny

Tutaj znajdziecie grafikę koncepcyjną - Doktor Doom w MCU. Tak jak zostało wspomniane wyżej, wycieki na stronie Reddit niejednokrotnie okazywały się po premierze prawdziwe. W tej sytuacji dużą rolę gra także fakt, ze wielu znanych "scooperów" - którzy dzielą się informacjami zza kulis branży rozrywkowej - także to potwierdziło. Jednak wciąż nie wiadomo, jaką rolę mógłby odegrać ten kultowy złoczyńca w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu.

Bardzo możliwe, że Marvel odkryje jakiejś karty na zbliżającym się wydarzeniu Comic-Con. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć Doktora Dooma w MCU. I czy czekacie na film Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu.