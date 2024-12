Marvel usunął scenę po napisach w filmie Kapitan Ameryka 4. Jak miała wyglądać?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Reklama

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, który trafi do kin w 2025 roku, wymagał wielu dokrętek podczas postprodukcji. Z oryginalnej wersji wycięto wiele scen, ale dodano kilka nowych postaci. Według najnowszych doniesień zmieniono również scenę po napisach, w której miał pojawić się Harrison Ford, wcielający się w prezydenta Rossa.

Jak miała wyglądać usunięta scena po napisach w Kapitanie Ameryce 4?

Scooper o nicku MyTimeToShineH podzielił się na X informacją, co miało znaleźć się we wcześniejszej wersji sceny po napisach, której się pozbyto. Przypomnijmy, że należy to traktować, jako plotkę.

W oryginalnej wersji Kapitana Ameryki 4 świat myśli, że Ross nie żyje - w oryginalnej scenie po napisach Czerwony Hulk odwiedzał Betty w jej domu. Jednak w ostatecznej wersji filmu tak już nie jest.

Według ostatnich przecieków fabuły film kończy się tym, że prezydent Ross i Leader zostają zamknięci w więzieniu Raft. Dodajmy, że scena w połowie napisów końcowych ma przygotowywać grunt pod film World War Hulk.

Przypomnijmy, że Anthony Mackie, który wciela się w tytułowego bohatera, zapewnił fanów, że film nie został w ogóle przerobiony. Po prostu zrobiono dokrętki, jak do każdego filmu Marvela.

W obsadzie filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat oprócz wyżej wymieniony aktorów znajdują się: Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, Giancarlo Esposito, Liv Tyler i Tim Blake Nelson. Za reżyserię odpowiada Julius Onah.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - premiera 14 lutego 2025 roku.

Kinowe Uniwersum Marvela - ranking filmów wg krytyków

Ranking filmów MCU według serwisu Rotten Tomatoes.