Fantastyczna Czwórka - syn Reeda i Sue będzie mieć ważną rolę? Nowa plotka tak sugeruje

Fantastyczna czwórka w MCU i plotka to wyrazy, które w ostatnich miesiącach bardzo często pojawiały się razem. Przez długi okres plotkowano na temat tego, kto odegra role kultowych postaci z komiksów Marvela. Obsada została w końcu ogłoszona i podano też do obiegu inne, nowe informacje. Nie oznacza to jednak, że plotki ustały. Pozostaje wiele niewiadomych dookoła nowej produkcji Kinowego Uniwersum Marvela, które ma okazje po raz kolejny podejść do zaadaptowania tej rodziny na wielki ekran, co wcześniej udawało się z lepszym lub gorszym skutkiem.

Autorem nowej plotki jest Daniel Richtman, popularny insider w branży, którego informacje często się sprawdzały. Jego zdaniem w filmie pojawi się Franklin Richards, syn Reeda i Sue, który będzie częścią głównej drużyny i przywdzieje kostium z numerem 5. Dużo spekuluje się, że to właśnie on będzie odpowiedzialny za przetransportowanie rodziny do świata MCU.

Fantastyczna Czwórka - kto wcieli się w Doktora Dooma?

Jakiś czas temu ogłoszono, że do obsady dołączyła Natasha Lyonne. Chociaż ta plotka nie ma tak silnej podstawy, co poprzednia, to spekuluje się, że aktorka mogłaby się wcielić w słynnego Doktora Dooma, kultowego przeciwnika Fantastycznej Czwórki i jednego z najbardziej prominentnych złoczyńców w komiksach Marvela.