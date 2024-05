Fantastyczna Czwórka ma operatora WandaVision. Plotka o przyszłości MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Zdjęcia do Fantastycznej Czwórki rozpoczną się już w lato. Wiadomo już, że operatorem będzie Jess Hall, który ponownie połączy siły z reżyserem Mattem Shakmanem. Marvel również nie jest mu nieznany - wcześniej tworzył do serialu WandaVision. Wieści o zatrudnieniu Halla pochodzą z jego strony internetowej. Ponowne połączenie Shakmana z tym operatorem również nie zaskakuje, biorąc pod uwagę wcześniejsze powiązania z MCU.

Przypomnijmy, że premiera filmu została zaplanowana na 25 lipca 2025 roku.

Marvel - plotka o przyszłości studia

Matt Beloni, dobrze poinformowany w świecie Hollywood insider, niedawno mówił w podcaście The Best and Worst Media Mergers of the 21st Century o nadchodzących projektach Marvel Studios. Zauważył, że aktualnie studio koncentruje się na wyeksploatowaniu rzeczy, które są własnością Fox.

- Przyszłość Marvela wydaje się polegać na własnościach Foxa, takich jak Fantastyczna Czwórka, X-Men i Deadpool. Dzięki Marvelowi jest miejsce na to wszystko.

Nie jest to dużym zaskoczeniem, szczególnie biorąc pod uwagę potencjał serii X-Men, dzięki której można stworzyć niezliczone zespołowe oraz solowe filmy i seriale telewizyjne.