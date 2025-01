Mission: Impossible 8 najbardziej intensywną częścią? "Prawie dostałem zawału serca"

Fot. Materiały prasowe

Reżyser czterech filmów serii Mission: Impossible, Christopher McQuarrie, udzielił wywiadu dla magazynu Empire. Opowiedział o pokazie 8. części dla testowej widowni. Jeden z widzów doświadczył intensywnej reakcji na jeden z najnowszych, śmiercionośnych wyczynów Toma Cruise'a.

- Mieliśmy mały pokaz i ktoś powiedział: "Dusiłem się przez całą sekwencję. Prawie dostałem zawału serca". Pomyślałem, że chyba zrobiliśmy coś dobrze.

Patrząc na to, że w zasadzie cała seria przyzwyczajała nas do szokującej kaskaderki w wykonaniu Cruise'a, najpewniej film Mission: Impossible: The Final Reckoning dostarczy nam coś znacznie przekraczającego tę granicę.

Mission: Impossible 8 - co wiadomo?

Do obsady filmu należą: Tom Cruise, Esai Morales, Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Shea Whigham, Henry Czerny, Greg Tarzan Davis, Mariela Garriga, Marcin Dorociński, Indira Varma, Hannah Waddingham, Janet McTeer, Holt McCallany, Katy O’Brian, Nick Offerman oraz Tramell Tillman. Po przerwie do serii wraca także Angela Bassett.

Christopher McQuarrie ponownie stanął za kamerą, realizując scenariusz współtworzony z Bruce'em Gellerem i Erikiem Jendresenem.

Mission: Impossible 8 - premiera została zaplanowana na 23 maja 2025 roku.