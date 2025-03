Twórca Andora kończy z Gwiezdnymi Wojnami. "Są też inne rzeczy do zrobienia" - jakie ma plany?

fot. Lucasfilm/Disney+

Tony Gilroy, twórca serialu Gwiezdne Wojny: Andor, kręci się w pobliżu świata odległej galaktyki już od prawie dekady. Jego przygoda z Gwiezdnymi Wojnami zaczęła się od pomocy w poprawieniu filmu Łotr. 1. Gwiezdne Wojny - historie, przy którym zajmował się dokrętkami i poprawkami do scenariusza. Później to on stworzył jedną z najlepiej ocenianych produkcji z uniwersum George'a Lucasa, czyli popularnego Andora, którego 2. sezon pojawi się w kwietniu 2025 roku na Disney+. Ale co później?

Twórca Andora kończy z Gwiezdnymi Wojnami

W rozmowie z Colliderem, Tony Gilroy odpowiedział na pytanie, czy zamierza wrócić do Gwiezdnych Wojen:

To nie jest częścią mojego planu. Byłem pobieżnie zaangażowany w to uniwersum od dziesięciu lat. Od sześciu angażowałem się w intensywny sposób. To duża część mojego życia, a są też inne rzeczy do zrobienia. Jest jeden film, który chciałbym nakręcić. Chciałbym to zrobić zanim zapomnę, jak się to robi. Zobaczymy, czy dostanę na niego pieniądze. Teraz znowu jestem w całkowicie innym świecie. Znów stoję z czapką w rękach i proszę o pieniądze. Nie [to nie będzie thriller polityczny]. To film o muzyce filmowej.

Gwiezdne Wojny: Andor – co wiemy o 2. sezonie?

Drugi sezon jest ostatnim, a finałowe sekundy wprowadzą bezpośrednio do wydarzeń z filmu Łotr 1. Historia opowiadana jest w czterech trzyodcinkowych aktach i tak będzie też emitowana w Disney+ – partiami po trzy odcinki. Każdy akt to jeden rok z życia Cassiana Andora i walki Rebelii przeciwko Imperium.

W drugim sezonie serialu Gwiezdne Wojny: Andor pojawi się między innymi Ben Mendelsohn jako Krennic, którego poznaliśmy w Łotrze 1. Premiera w kwietniu na Disney+.

