Fantastyczne zwierzęta - kto może zastąpić Johnny’ego Deppa? Fani mają faworyta

Warner bRos.

Fantastyczne zwierzęta to seria filmów osadzona w świecie Harry'ego Pottera. Johnny Depp ogłosił, że nie będzie już wcielał się w czarnoksiężnika Gellerta Grindelwalda. Jakiś czas temu brytyjski sąd wydał niekorzystny dla aktora wyrok w sprawie o zniesławienie, którą gwiazdor Hollywood wytoczył tabloidowi The Sun.

To oznacza, że twórcy trzeciej odsłony Fantastycznych zwierząt, będą musieli dokonać zmiany aktora wcielającego się w postać Grindelwalda. Tym bardziej, że wiadomość ta nadeszła niedługo po wznowieniu zdjęć do filmu w Wielkiej Brytanii. Fani zaczęli więc zastanawiać się, kto może zastąpić Deppa. Przeglądając sieć, znaleźć można naprawdę wiele głosów typujących Colina Farrella, który w pierwszej odsłonie wcielał się w postać Percivala Gravesa. W rzeczywistości było to jednak przebranie dla Grindelwalda. W świecie magii wydaje się być zatem łatwe do wytłumaczenia powrócenie znowu do tego wizerunku antagonisty. Są też oczywiście głosy o zmianie aktora i obsadzeniu w tej roli kogoś nowego, ale przypominającego kreację Deppa. Macie swoje typy? Dajcie znać w komentarzach.

WarnerBros.

Premiera trzeciej odsłony Fantastycznych zwierząt zapowiedziana jest na lato 2022 roku.