Far Cry 6 - mnóstwo akcji, piesek i data premiery! Zobacz nowy zwiastun gry

fot. Ubisoft

28 maja odbyła się prezentacja, w której trakcie pokazano nowy zwiastun gry Far Cry 6. Materiał szczególnie istotny, bo po raz pierwszy pokazywał rozgrywkę z nowej odsłony tej popularnej serii. I tutaj raczej większych zaskoczeń nie ma, bo jest ona bardzo zbliżona do tego, do czego przyzwyczaiły nas wcześniejsze części. Mamy więc sporo akcji, eliminowanie wrogów zarówno w bezpośrednich starciach oraz z ukrycia, a także zwierzęcych towarzyszy. Ulubieńcem internautów stał się przede wszystkim sympatyczny piesek o imieniu Chorizo, który wspomoże graczy w wyzwalaniu Yary spod jarzma dyktatora.

Opublikowano także drugi zwiastun, którego bohaterem jest Dani Rojas, czyli protagonista lub protagonistka (w zależności od decyzji grającego). Miłym zaskoczeniem jest fakt, że tym razem nie mamy do czynienia z milczącą postacią.

Listę zapowiedzi domyka ujawnienie figurki Lwy Yary, która przedstawia głównego antagonistę, Antóna Castillo i jego syna, Diego.

Far Cry 6 zadebiutuje 7 października na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.