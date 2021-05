Horizon: Forbidden West - ależ to wygląda! Zobacz długi materiał z rozgrywki

SIE

Majowe wydarzenie State of Play było okazją, by zapoznać się bliżej z rozgrywką w Horizon: Forbidden West, kontynuacji udanej gry akcji z 2018 roku. Zaprezentowany materiał zarejestrowany został na konsoli PlayStation 5, ale sama gra ukaże się również na PS4. Niestety zabrakło najważniejszej informacji, czyli daty premiery gry.

W trwającym ponad kwadrans materiale wideo widzieliśmy w akcji główną bohaterkę, która tym razem udaje się na zachód Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do ruin San Francisco, by odkryć źródło tajemniczej choroby, która atakuje faunę i florę. W swojej podróży napotka ona zarówno sojuszników, jak i przeciwników - tak ludzkich, jak i robotycznych.

Forbidden West wprowadza sporo urozmaiceń do rozgrywki. Rozszerzony zostanie arsenał ruchów i sprzętu, który do swojej dyspozycji ma Aloy. Warto wymienić np. maskę do nurkowania, skaner, oblepiające przeciwników pociski, wyrzutnię linki z hakiem, a także lotnię. Nowości te wynikają głównie z nowego krajobrazu, w którym protagonistce przyjdzie mierzyć się z przeciwnościami losu.