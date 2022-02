Fargo - będzie 5. sezon serialu. O czym opowie?

fot. Elizabeth Morris/FX

Szef stacji FX, John Landgraf, ogłosił w czwartek, 17 lutego, że wielokrotnie nagrodzony serial Fargo doczeka się 5. sezonu. Dla osób śledzących produkcję i to, co się wokół niej dzieje nie jest to zaskoczeniem, ponieważ twórca projektu, Noah Hawley, wspominał o możliwym powstaniu kolejnej odsłony zaraz po premierze 4. serii.

Landgraf wspomniał, że pierwszy scenariusz 5. sezonu już znajduje się u niego na biurku, a jego akcja będzie dziać się na środkowym zachodzie USA.

Fargo - fabuła 5. sezonu

Landgraf nie chciał zdradzić szczegółów historii 5. sezonu, jednak stwierdził, że będzie zawierała echo i ton oryginalnego filmu braci Coen, na podstawie którego powstał serial. Dla przypomnienia w nagrodzonej Oscarem produkcji sprzedawca samochodów porwał własną żonę, aby mógł wyłudzić okup od swojego skąpego, bogatego teścia.

Komunikat prasowy dotyczący fabuły 5. sezonu brzmi:

Kiedy porwanie nie jest porwaniem, a co, jeśli twoja żona nie jest twoja?

