Obcy - wyciek grafiki ksenomorfa z serialu. Tak jeszcze nie wyglądał

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały promocyjne

Obcy to pierwszy serial osadzony w uniwersum, nad którym wytrwale pracuje Noah Hawley, twórca Legionu i Fargo. Na razie niewiele wiemy o serialu, ale według wycieku z fanowskiej strony AVP Galaxy, wygląda na to, że Weta już pracuje nad konceptami wizualnymi. Ta słynna firma od Władcy Pierścieni będzie odpowiadać tutaj za efekty specjalne. Wyciek pokazuje nowego ksenomorfa, który ma być hybrydą obcego z człowiekiem. Niektóre wcześniejsze doniesienia z takich miejsc się sprawdzały, ale to nadal plotka, więc traktujcie ją z dystansem. Nawet, jeśli ten szkic jest prawdziwy, to jest to jeden z pomysłów branych pod uwagę na tym etapie i wszystko może się jeszcze zmienić.

Obcy - wyciek szkiców

Obcy - wyciek

Historia rozgrywa się w przyszłości na Ziemi i jest osadzona w tym samym świecie, co filmy. Noah Hawley zapowiadał też, że walka korporacji może odgrywać tutaj istotną rolę. Tak mówił na początku stycznia 2022 roku:

- Opisuje ten serial porównaniem: Edison kontra Westinghouse kontra Tesla. Któryś z nich zmonopolizuje elektryczność. My po prostu nie wiemy który. W filmach mamy korporację Weyland-Yutani, która pracuje nad rozwojem sztucznej inteligencji. Co by było, gdyby inne korporacje też próbowały przyjrzeć się konceptowi nieśmiertelności w inny sposób poprzez cybernetyczne ulepszenia czy technologię transhumanistyczną ? Która z nich wygra?

Obcy - data premiery nie jest znana.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.