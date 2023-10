Fargo – oficjalny zwiastun 5. sezonu. Szykuje się najbardziej szalona historia w serialu

fot. FX

Po trzyletniej przerwie Fargo powraca wraz z nowym sezonem. Stacja FX pochwaliła się nadchodzącymi odcinkami, prezentując pierwszy pełny zwiastun piątego sezonu serialu tworzonego przez Noaha Hawleya. Na długiej zapowiedzi możemy zobaczyć, jak postać Juno Temple organizuje szaloną obronę swojego domu, zaś bohater Jona Hamma wygrzewa się w bali z gorącą wodą na środku swojego rancza. Zwiastun pokazuje więcej szalonych scen, które ucieszą fanów tego serialu.

Fargo – zwiastun 5. sezonu

Fargo – fabuła 5. sezonu

Roy Tillman (Jon Hamm) jest szeryfem w Dakocie Północnej, który od dawna poszukuje Dorothy "Dot" Lyon (Juno Temple). Wydawać by się mogło, że kobieta była typową panią domu z tego regionu Ameryki Północnej, ale wpadła w tarapaty i jest teraz poszukiwana przez władze. Tillman jest także ranczerem, kaznodzieją i stróżem prawa wyznającym konstytucję. Wierzy, że to właśnie on w tym regionie stanowi prawo.

Royowi towarzyszy syn Gator (Joe Keery), który desperacko chce udowodnić coś swojemu ojcu. Nie ma jednak dla niego nadziei. Tillman zatrudnia Olego Muncha, tajemniczego włóczęgę, do pomocy w odnalezieniu Dot. Natomiast kobieta chce ochronić rodzinę przed swoją przeszłością, ale jej mąż Wayne (David Rysdahl) prosi matkę Lorraine Lyon (Jennifer Jason Leigh) po pomoc. Nie jest ona fanką Dot, ale gdy lokalne władze zaczynają interesować się synową, zatrudnia do pomocy Danisha Gravesa (Dave Foley), bo rodzina nadal jest dla niej najważniejsza.

Piąty sezon Fargo zadebiutuje na FX 21 listopada.