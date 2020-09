Fargo - zdjęcia i zwiastun 3. odcinka. Jest Chris Rock i Timothy Olyphant

fot. Elizabeth Morris/FX

Serial Fargo powrócił z nowym sezonem po trzech latach przerwy. Kolejny raz zmieniła się obsada, a także mamy do czynienia z nową historią. W czwartej serii przenosimy się do 1950 roku do Kansas City, gdzie dwa przestępcze syndykaty walczą między sobą o władzę i spełnienie amerykańskiego snu. Napięcie rośnie, więc przywódcy grup wymieniają się najmłodszymi synami, aby zachować niepewny pokój.

W obsadzie znajdują się Chris Rock (jako Loy Cannon), Jessie Buckley (Oraetta Mayflower), Jason Schwartzman (Josto Fadda), Ben Whishaw (Rabbi Milligan), Jack Huston (Odis Weff), Salvatore Esposito (Gaetano Fadda), E'myri Crutchfield (Ethelrida Pearl Smutney), Andrew Bird (Thurman Smutney) i Anji White (Dibrell Smutney). Ponadto w serialu grają: Glynn Turman (Doctor Senator), Timothy Olyphant (Dick "Deafy" Wickware) i Kelsey Asbille (Swanee Cap).

Czwarty sezon zadebiutował w USA 27 września dwoma odcinkami. Następne epizody będą emitowane pojedynczo, co tydzień. Łącznie nowa seria liczy 11 odcinków.

W opisie 3. odcinka zatytułowanego Raddoppiarlo możemy przeczytać, że Deafy i Odis połączą siły, Josto szuka zemsty, Oraetta znajduje nową pracę, Gaetano podejmuje pewne kroki, a Zelmare i Swanee pomagają Smutnym w ich długach. Scenariusz do odcinka napisał Noah Hawley, a za kamerą stanęła Dearbhla Walsh.

Do sieci trafił zwiastun 3. odcinka Fargo, a także zdjęcia promocyjne, które możecie obejrzeć poniżej.

Fargo - 4 sezon