Hawkeye - znana z komiksów antagonistka pojawi się w serialu Marvela?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel

Hawkeye to jeden z seriali MCU przygotowywanych dla platformy Disney+. Do tej pory było wiadomo, że w serialu oprócz tytułowego członka Avengers zobaczymy również Kate Bishop. Natomiast portal The Direct poinformował o kolejnej postaci, która ma znaleźć się w serialu. Otóż według źródeł serwisu w produkcji zobaczymy antagonistkę znaną jako Madame Masque. W komiksach to głównie przeciwniczka Iron Mana, doskonała w walce wręcz, znana ze swojej wiedzy w dziedzinie robotyki. Pod kuloodporną maską ukrywa swoją oszpeconą twarz. Podobno studio szuka aktorki do roli. Oczywiście na razie tę informację należy traktować w sferze plotek. Damy Wam znać, gdy pojawi się oficjalny komunikat.

Marvel

Na razie nic nie wiadomo o szczegółach fabuły projektu. W serialu pojawi się postać Kate Bishop, znanej z komiksów bohaterki, która stała się następczynią Burtona i przejęła po nim przydomek Hawkeye. Gwiazdą produkcji jest Jeremy Renner. Trwają poszukiwania odtwórczyni roli Bishop.

Hawkeye - premiera produkcji na platformie Disney+ najprawdopodobniej w 2022 roku.