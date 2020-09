WandaVision - kiedy premiera serialu MCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney+

Według Superhero Theorist z portalu Charlesa Murphy'ego wiemy, kiedy odbędzie się premiera serialu WandaVision. Data została odkryta w kodzie źródłowym strony serialu na platformie streamingowej Disney+. Według tej informacji premiera zaplanowana jest na 27 listopada 2020 roku.

Spekulowało się, że WandaVision może mieć premierę po zakończeniu emisji 2. sezonu The Mandalorian. Jeśli ta data premiery się potwierdzi, oznacza to, że w Wandavision będzie się pojawiać w piątki wraz z nowymi odcinkami The Mandalorian.

Na razie Disney+ i Marvel Studios nie komentują tych doniesień, więc traktujemy je jako plotkę. Główne role grają Elizabeth Olsen i Paul Bettany.

