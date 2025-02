Ten film może być arcydziełem science fiction. Właśnie zmieniono mu tytuł

materiały prasowe

Reklama

W ostatnim czasie w sieci pojawia się coraz więcej informacji na temat nowego filmu Stevena Spielberga, wcześniej znanego jako The Dish. O fabule produkcji wiadomo niewiele; ujawniono jedynie, że będzie ona skupiona wokół problematyki UFO i spotkania naszej cywilizacji z kosmitami. Scenarzysta David Koepp twierdzi, że dla reżysera będzie to "powrót do korzeni", a jego nadchodzące dzieło powinno "przywodzić na myśl te wcześniejsze".

Jak raportuje teraz serwis World of Reel, The Dish właśnie zmieniło swój tytuł - tym obowiązującym od tej pory jest Disclosure. Warto zauważyć, że w 1994 roku premierę miał już film o takim samym tytule (po polsku tłumaczonym jako "W sieci"), przy czym był to thriller erotyczny z Demi Moore i Michaelem Douglasem.

Aktor przeczytał scenariusz nowego filmu Spielberga. Takiej reakcji mało kto się spodziewał

W obsadzie Disclosure są m.in. Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson i Wyatt Russell. Operatorem jest stale współpracujący ze Spielbergiem Janusz Kamiński; nie wiadomo jeszcze, czy muzykę skomponuje John Williams.

Najlepsze z najdokładniejszych naukowo filmów science fiction

Prace na planie rozpoczną się w New Jersey 28 lutego. Premierę zaplanowano na 15 maja 2026 roku.