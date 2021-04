Fascinating Rhythm - Martin Scorsese stworzy musical na podstawie twórczości George'a Gershwina

fot. Paramount Pictures

Tytani świata kina Martin Scorsese i producent Irwin Winkler współpracują z showrunnerem Modern Love i reżyserem Zacznijmy od nowa, Johnem Carneyem, nad filmem muzycznym Fascinating Rhythm, inspirowanym życiem i muzyką legendarnego amerykańskiego kompozytora George'a Gershwina.

Scorsese i Winkler będą producentami projektu, natomiast Carney będzie reżyserował na podstawie scenariusza napisanego wspólnie z Chrisem Cluessem. Film jest opisywany jako "magiczna podróż młodej kobiety przez przeszły i obecny Nowy Jork, inspirowana życiem i muzyką legendarnego George'a Gershwina". Produkcja będzie zawierała utwory kompozytora.

źródło: reuters.com

Dla przypomnienia Scorsese i Winkler chcieli zrobić filmową biografię Gershwina już po wydaniu Wściekłego byka. Jednak ostatecznie reżyser nie doszedł do porozumienia ze scenarzystą Paulem Schraderem.

Kompozycje Gershwina obejmowały zarówno muzykę popularną, jak i klasyczną. Do jego najbardziej znanych dzieł należą Rhapsody In Blue, An American In Paris, piosenki Swanee i standard jazzowy I Got Rhythm. Po przeprowadzce do Hollywood skomponował wiele ścieżek dźwiękowych do filmów. Wielki talent zmarł tragicznie na guza mózgu w 1937 roku w wieku 38 lat, wkrótce po otrzymaniu jedynej nominacji do Oscara za piosenkę They Can't Take That Away From Me.