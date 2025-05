Raczkował od 2010 roku, ale teraz biegnie ku mecie. Warner ujawnił datę premiery thrillera

Fot. Materiały prasowe

F.A.S.T. to thriller Taylora Sheridana, który dotąd miał wyboistą drogę. Twórca napisał scenariusz do niego w połowie 2010 roku. Dopiero w 2018 pojawiły się jednak jakieś konkrety: Warner Bros. wzięło projekt pod swoje skrzydła i pojawiła się nawet informacja, że Chris Pratt może zagrać główną rolę. W 2019 roku na pokład dołączył Gavin O’Connor jako reżyser. Na tym etapie uznano już jednak, że film nie daje się do premiery kinowej, tylko na streaming. A później, aż do 2025 roku, nie pojawiały się na jego temat żadne aktualizacje.

F.A.S.T. z datą premiery

W ramach umowy obejmującej rozmowy między Warner Bros. Discovery i Paramount zdecydowano, że do projektu dołączą Brendon Sklenar, gwiazda hitu 1923, a także filmowiec Ben Richardson, który pracował między innymi przy Yellowstone, 1923 i Burmistrzu Kingstown. Ogłoszono również, że F.A.S.T. zadebiutuje w kinach 23 kwietnia 2027 roku. David Heyman i Jeffrey Clifford z Heyday Films będą producentami.

Thriller F.A.S.T. będzie opowiadać o byłym komandosie sił specjalnych, który po powrocie do Stanów Zjednoczonych zostaje wyznaczony, by stanąć na czele zespołu, który będzie próbował rozprawić się z handlarzami narkotyków, chronionymi przez CIA. Główną rolę zagra Brendon Sklenar.