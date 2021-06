Fear the Walking Dead - w 7. sezonie twórcy szykują nuklearną apokalipsę zombie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

6. sezon Fear the Walking Dead dobiegł końca. W finałowym odcinku nuklearne głowice uderzyły w ziemię, a główni bohaterowie znaleźli schronienie. Morgan Jones (Lennie James), Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey), Victor Strand (Colman Domingo) i pozostali przeżyli wybuch. Jednak jak zapowiadają twórcy serialu w kolejnej serii, która zadebiutuje na antenie AMC jesienią 2021 roku, nastąpią spore zmiany. Ian Goldberg w programie Talking Dead opowiedział czego widzowie mogą się spodziewać w 7. sezonie.

Z powodzeniem wysadziliśmy w powietrze ten obszar Teksasu. To będzie zupełnie nowa rzeczywistość, z którą będą musieli się mierzyć nasi bohaterowie. Widzieliśmy, jak stają się bardzo groźni i zdolni do wielu rzeczy, dzięki temu, co przeszli podczas apokalipsy przez te sześć sezonów. Teraz to zupełnie nowy rodzaj gry podczas apokalipsy.

Twórca dodał również, że ocaleni będą musieli zmierzyć się ze zniszczeniami, opadem nuklearnym, popiołem, powietrzem nie nadającym się do oddychania, ograniczonymi zasobami i wszystkimi tymi nowymi czynnikami, które sprawią, że przetrwanie będzie dla nich jeszcze trudniejsze.

Ten nowy świat ukaże bardzo różne oblicza wszystkich tych postaci, ponieważ znajdą się w zupełnie nowej i bardzo przerażającej rzeczywistości.

Andrew Chambliss, twórca serialu, powiedział, że chcieli te wybuchy bomb atomowych posunąć, aż do samych granic. Zespół Grega Nicotero (producent wykonawczy i specjalista od charakteryzacji) podrzucił im kilka projektów, które chcą przywołać do życia. Goldberg dodał, że nuklearna apokalipsa ujawni również nowe przeciwności, które staną na drodze bohaterów. W użyciu znajdzie się efektowny sprzęt i ekwipunek, żeby dobrze odzwierciedlić nową rzeczywistości. Nie zabraknie również masek gazowych.

Warto wspomnieć, że w planach jest serialowy spin-off Dead in the Water, który trafi do dystrybucji cyfrowej. Opowie historię załogi łodzi podwodnej (USS Pennsylvania) walczącej o przetrwanie, odciętej od świata na powierzchni w chwili, gdy nadchodzi apokalipsa. Łódź staje się śmiertelną pułapką napędzaną energią jądrową i wypełnioną szwendaczami, z której nie ma ucieczki.

Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia m.in. zza kulis z 15. odcinka, w którym akcja rozgrywała się właśnie we wspomnianej łodzi podwodnej.

Fear the Walking Dead - sezon 6, odcinek 15

Amerykańska stacja AMC ogłosiła, że 15 sierpnia, czyli tydzień przed pierwszym odcinkiem 11. sezonu The Walking Dead wyemituje odcinek specjalny, który ma wprowadzić widzów do finałowej serii. Zaproszeni goście, którzy zostaną dopiero ogłoszeni, opowiedzą zdalnie o pierwszych 8 epizodach, które są nazywane The Walking Dead Final Season: Part 1. Poprowadzi go Chris Hardwick znany z Talking Dead.

Do sieci trafiły nowe zdjęcia z 11. sezonu The Walking Dead. Co tydzień mają pojawiać się kolejne fotografie, które będą przypominać o finałowej serii, która zadebiutuje 22 sierpnia w USA.

The Walking Dead - sezon 11