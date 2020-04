Fear the Walking Dead - kiedy premiera 6. sezon? Aktorka zdradza datę

6. sezon Fear the Walking Dead ma pojawić się w sierpniu 2020 roku. Tak stwierdziła Danay Garcia w rozmowie z FANFEST World. Poprzednie sezony przeważnie pojawiały się w kwietniu lub czerwcu, jedynie pierwsza seria miała premierę w sierpniu.

Stacja AMC planowała emisję bez przerwy treści związanych z The Walking Dead przez 40 tygodni. Jednak pandemia koronawirusa doprowadziła do odwołania premiery The Walking Dead: World Beyond (nowa data nie została ustalona) oraz opóźnienia 16. odcinka 10. sezonu The Walking Dead.

Garcia dodała, że po raz pierwszy zobaczymy, jak bohaterowie zmagają się z osobistymi problemami. Według niej scenarzyści głębiej weszli w ich osobowości i teraz, gdy możemy zobaczyć ich solo, bez grupy, pozwala to pokazać ich z innej perspektywy.