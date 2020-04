All Of Us Are Dead - Netflix stworzy koreański serial o zombie

Netflix połączył siły z Lee JQ (Intimate Strangers) w celu stworzenia koreańskiego serialu oryginalnego. Produkcja nosi tytuł All Of Us Are Dead i koncentruje się na grupie uczniów ze szkoły średniej, którzy znajdują się w ekstremalnej sytuacji, kiedy zostają uwięzieni w szkole podczas gdy wirus rozprzestrzenia się w ekspresowym tempie i czyni z ludzi zombie.

Serial inspirowany jest popularnym w Korei Południowej webtoonie (internetowy komiks z Korei) o tytule Now At Our School. Historia tam zaprezentowana została dobrze przyjęta także w Indonezji, Tajlandii i na Tajwanie. Oryginalny serial Netflixa zostanie napisany przez Chun Sung-il, zaś za kamerą stanie wspomniany wyżej Lee JQ oraz Kim Nam-su. Produkcją zajmie się JTBC Studios we współpracy z Film Monster. Data premiery na platformie Netlfix nie jest jeszcze znana.