Fear the Walking Dead - ruszyła produkcja 7. sezonu. Pierwsze zdjęcie z planu

fot. AMC

Fear the Walking Dead powrócił z nowym odcinkiem sezonu 6B. W 9. epizodzie doszło do szokujących rozstrzygnięć. Zginął John Dorie, w którego wcielał się Garret Dillahunt. Emocje rosną w serialu, który doczeka się kontynuacji w 7. sezonie. 15 kwietnia 2021 roku ruszyły prace na planie tego spin-offa The Walking Dead.

Na oficjalnym Instagramie serialu umieszczono zdjęcie z planu, które informuje, że za kamerą trzeciego odcinka nowej serii stanął Ron Underwood. Reżyser nakręcił 10. epizod 5. sezonu, gdzie Morgan i Grace przeszukiwali supermarket w poszukiwaniu zapasów. Z kolei w obecnie emitowanej serii wyreżyserował 4. odcinek (The Key), który skupiał się na postaci Johna Doriego i tajemniczego morderstwa.

W 6. sezonie twórcy zapowiadają, że bohaterowie znajdą się w ekstremalnych sytuacjach. Andrew Chambliss, showrunner serialu:

Niektóre postacie się załamią, inne nie. Niektóre zaakceptują to kim są i kim się stali, jeszcze inne uciekną przed tym. Koniec tego sezonu przyniesie daleko idące zmiany, zarówno dla postaci, jak i dla świata, w którym zamieszkują. To wszystko przyniesie zmiany, do których zmierzamy w 7. sezonie. Trudno mi powiedzieć coś więcej niż to, ponieważ mamy dziewięć odcinków, które nas tam zaprowadzą. Jesteśmy tym bardzo podekscytowani.

W oficjalnym opisie 9. odcinka zatytułowanego Things Left to Do możemy przeczytać:

Pomiędzy Virginią, strażnikami a grupą Morgana dochodzi do starcia. Ginny narobiła sobie wielu wrogów, z którymi musi się w końcu zmierzyć.

Fear the Walking Dead - polska premiera 9. odcinka szóstego sezonu 19 kwietnia 2021 roku o 3.00 nad ranem (równocześnie z amerykańską premierą) oraz o 22.00 tego samego dnia na AMC. Nowe epizody będą emitowane w każdy poniedziałek o tej samej porze, z wyjątkiem 31 maja. Po tej przerwie nowe odcinki będzie można obejrzeć jeszcze 7 oraz 14 czerwca.