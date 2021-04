The Walking Dead - syn Jeffreya Deana Morgana wystąpi w 11. sezonie. Kogo zagra?

fot. AMC

W finałowym odcinku 10. sezonu The Walking Dead widzowie mogli obejrzeć retrospekcje z Neganem oraz jego żoną Lucille. W kobietę wcieliła się Hilarie Burton-Morgan, czyli żona Jeffreya Deana Morgana, który gra tego charyzmatycznego antybohatera. Jak się okazuje kolejny członek rodziny Morganów dołączy do obsady tego serialu o postapokaliptycznym świecie opanowanym przez zombie. W 11. sezonie, nad którym trwają obecnie prace na planie zdjęciowym w rolę szwendacza wcieli się syn pary, 11-letni Gus. Aktor podzielił się na Instagramie zdjęciem chłopca w makijażu zombie. W komentarzu podkreśla swoją dumę z syna. Nie może się doczekać, aż zobaczy go w akcji.

Gus Morgan, jako zombie pojawi się w połowie ośmioodcinkowej pierwszej części 11. sezonu, który łącznie będzie liczyć 24 epizody. Podczas rozmowy w The Late Late Show with James Corden Jeffrey Dean Morgan opowiedział o występie syna w The Walking Dead.

Jest testowany na Covid-19, więc może przebywać na planie. Jest podekscytowany. Będzie szwendaczem, więc wszystkie te rzeczy [makijaż] są robione; to będzie fajna rola, którą zagra w serialu. Pamiętam, jak ostatnim razem zrobiliśmy mu makijaż zombie - spojrzał w swoje odbicie w lustrze i zemdlał (śmiech). To było kilka lat temu, więc mam nadzieję, że tym razem nie zemdleje, ponieważ makijaż będzie rozległy i świetny.

Morgan dodał, że w ciągu 10 lat w serialu tylko kilka razy widzowie oglądali dzieci-zombie, więc jest to coś wyjątkowego. Warto powiedzieć, że podczas kręcenia bonusowych odcinków do 10. sezonu cała rodzina Morganów przebywała na planie, aby nie narażać się na zarażenie koronawirusem. Co ciekawe mieszkali w... serialowym domu Ricka Grimesa.

Obostrzenia na planie zdjęciowym w czasie pandemii są restrykcyjne. Żeby zminimalizować możliwość zakażenia Covid-19 może na nim przebywać tylko kilku statystów grających zombie. Aktorzy są zatrudnieni na cały rok i w każdym odcinku wcielają się w innego szwendacza. Morgan powiedział, że w tym roku wykorzystano około 20-stu zombie.

The Walking Dead - premiera 11. sezonu, który będzie zarazem ostatnim jest zaplanowana na 22 sierpnia 2021 roku.