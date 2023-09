Fear the Walking Dead - nowe zdjęcia z drugiej części 8. sezonu. Powrót Troya!

fot. AMC

Reklama

Stacja AMC podzieliła 8. sezon Fear the Walking Dead na dwie części. Pierwsze 6 odcinków wyemitowano w maju i czerwcu, a premiera siódmego epizodu jest zaplanowana na 23 października 2023 roku na kanale AMC. Finałowa seria zakończy się na 12. odcinku.

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia z sezonu 8B, na których znajdują się: Kim Dickens jako Madison Clark, Colman Domingo jako Victor Strand, Rubén Blades jako Daniel Salazar, Danay Garcia jako Luciana, Jenna Elfman jako June Dorie, a także zombie. Możecie je zobaczyć w poniższej galerii. Ponadto udostępniono opis fabuły drugiej części 8. serii, który możecie przeczytać poniżej.

Fear the Walking Dead - zdjęcia z sezonu 8B

Fear the Walking Dead - sezon 8B

Fear the Walking Dead - opis fabuły sezonu 8B

Teraz, gdy Shrike i jej wpływy zniknęły, Madison postanawia przekształcić PADRE w bezpieczną przystań, jaką miał być kiedyś stary stadion. Jednak czyniąc to, wyspa staje się celem, a także światłem nadziei. Wiadomość Madison o miejscu pełnym zasobów rozprzestrzenia się, przyciągając niechcianą uwagę, co naraża PADRE z powrotem na niebezpieczeństwo. Stawia to pytanie, czy nasi bohaterowie w ogóle zasługują na jego ocalenie.

Fear the Walking Dead - teaser i powrót Troya

W końcówce 6. odcinka finałowego sezonu pokazano tajemniczą postać, która była w posiadaniu różnych rzeczy należących do głównych bohaterów. Fani żywo spekulowali, kim jest mężczyzna, którego twarzy nie ujawniono. Ale szybko domyślono się, że to Troy Otto (Daniel Sharman), którego rzekomo zabiła Madison za pomocą młotka w 4. sezonie Fear the Walking Dead. Tę informację później potwierdzono, a w ostatnim czasie mogliśmy go zobaczyć w teaserze. Wygląda na to, że radiowa wiadomość Madison wzbudziła jego zainteresowanie, ponieważ zapragnął dowiedzieć się, czym jest PADRE. Zobaczcie poniżej.