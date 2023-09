The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia i zwiastun z kolejnych odcinków sezonu. Paryż przed wybuchem apokalipsy zombie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. AMC

The Walking Dead: Daryl Dixon jest nowym spin-offem, którego historia koncentruje się na tytułowym bohaterze granym przez Normana Reedusa. W obsadzie są również Clémence Poésy, Laïka Blanc-Francard, Louis Puech Scigliuzzi i Romain Levi.

Po emisji pierwszego odcinka do sieci trafił nowy zwiastun, który pokazuje, co czeka Daryla w kolejnych epizodach serialu. Możemy w nim dostrzec po raz pierwszy postać graną przez Adama Nagaitisa. Zobaczcie poniżej.

The Walking Dead: Daryl Dixon - zwiastun

W opisie drugiego odcinka spin-offu The Walking Dead możemy przeczytać, że po opuszczeniu Wspólnoty Daryl Dixon zostaje wyrzucony na brzeg we Francji. Wzbudził gniew rozbitego, ale rosnącego w siłę ruchu autokratycznego z siedzibą w Paryżu, przez co naraził chłopca, który jest sercem dobroczynnego ruchu religijnego.

Wraz z opisem pojawiły się również zdjęcia z nadchodzącego epizodu The Walking Dead: Daryl Dixon, w którym bohaterowie podróżują za pomocą wozu. Ponadto zobaczymy retrospekcję z wybuchu apokalipsy zombie w Paryżu.

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z 2. odcinka

The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 1, odcinek 2

Ponadto w sieci udostępniono też spoilerowe zdjęcia z pilotowego odcinka The Walking Dead: Daryl Dixon, a także kolejne fotografie zza kulis produkcji. Wszystkie znajdują się w poniższej galerii.

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z 1. odcinka

The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 1, odcinek 1

The Walking Dead: Daryl Dixon - premiera 2. odcinka 17 września 2023 roku na amerykańskim kanale AMC. W Polsce serial jest niedostępny.