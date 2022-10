Fear the Walking Dead - teaser z 8. sezonu. Serial zmienia otoczenie

fot. AMC

Od sierpnia trwają zdjęcia do 8. sezonu Fear the Walking Dead. Producent wykonawczy i reżyser Michael E. Satrazemis powiedział w programie telewizyjnym Talking Dead, że musieli wymyślić ten serial trochę na nowo. Produkcja przeniosła się z Teksasu do Savannah w stanie Georgia, co dało twórcom nowe możliwości związane z wizualnym aspektem serialu, ponieważ akcja rozgrywa się na nizinnych terenach oraz plażach, które stanowią nowe tło dla bohaterów.

Z kolei inny producent wykonawczy Ian Goldberg, który pełni również funkcję showrunnera przyznał, że w 8. sezonie dokonali największych zmian w historii Fear..., a postacie znajdą się w bardzo zaskakujących dla wszystkich okolicznościach. Dodał, że jest to duża zmiana. Natomiast Andrew Chambliss, który pełni te same funkcje, co Goldberg powiedział, że ósma seria będzie miała zupełnie inne środowisko niż to, co widzieliśmy wcześniej, ponieważ pod wieloma względami będzie koncentrować się wokół wody.

W sieci pojawił się teaser 8. sezonu, który pokazuje ujęcia z prac na planie. Można dostrzec osoby w pomarańczowych kombinezonach, a także główne postacie serialu: Morgana (Lennie James), Grace (Karen David) oraz Dwighta i Sherry (Austin Amelio i Christine Evangelista). W tym krótkim wideo nie pojawia się Kim Dickens, która w końcówce 7. sezonu powróciła do roli Madison.

https://twitter.com/twdeadlatam/status/1584389424158154752

Oprócz wyżej wymienionych aktorów do obsady powrócą Colman Domingo, Ruben Blades, Danay Garcia, Jenna Elfman, Mo Collins i Alexa Nisenson. 8. sezon Fear The Walking Dead zadebiutuje w 2023 roku.