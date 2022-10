The Walking Dead 11C - teaser i zdjęcia z 20. odcinka. Burmistrz Wspólnoty kontratakuje

fot. AMC

Do zakończenia serialu The Walking Dead pozostało już tylko 5 odcinków. W oficjalnym opisie 20. epizodu możemy przeczytać, że Daryl i Carol starają się ustalić miejsce pobytu przyjaciół po tym, jak zniknęli ze Wspólnoty z powodu Pameli. Jedyny trop oferuje im Hornsby. Tymczasem Pamela ma prośbę do Yumiko. Chce, by Eugene został osądzony w imieniu Wspólnoty.

W sieci pojawił się teaser do nadchodzącego odcinka, który jest zatytułowany To, co stracone. W nim Pamela Milton (Laila Robins) mówi do Yumiko (Eleanor Matsuura), że jej przyjaciele zostali usunięci ze Wspólnoty i powinna wziąć pod uwagę to, jak jej działania mogą wpłynąć na jej brata Tomiego (w tej roli Ian Anthony Dale). Widzimy też, że Daryl (Norman Reedus) i Carol (Melissa McBride) włamali się do więzienia i grożą Hornsby'emu (Josh Hamilton). Ponadto w Internecie udostępniono też zdjęcia z 20. epizodu. Wszystkie materiały promocyjne możecie zobaczyć poniżej.

The Walking Dead 11C - teaser 20. odcinka

The Walking Dead 11C - zdjęcia z 20. odcinka

The Walking Dead - sezon 11, odcinek 20

The Walking Dead 11C - polska premiera 20. odcinka 24 października o 3:30 nad ranem (równocześnie z amerykańską premierą) oraz 22:00 na kanale FOX.