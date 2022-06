Fear the Walking Dead - teaser i zdjęcia z finałowego odcinka 7. sezonu. Madison powraca!

fot. AMC

7. sezon Fear the Walking Dead zbliża się do końca. Do wyemitowania pozostał już tylko finałowy odcinek. W jego oficjalnym opisie możemy przeczytać, że Morgan znajduje nowego sprzymierzeńca, który okazuje się także być poważnym problemem. Tym sprzymierzeńcem jest Madison Clark, czyli matka Alicii, w którą wciela się ponownie Kim Dickens. Powrót aktorki został ogłoszony w grudniu 2021 roku. Potwierdzono wtedy, że pojawi się jeszcze w 7. serii i nie będzie to krótkie cameo.

W sieci pojawiły się zdjęcia z 16. odcinka serialu, który będzie ostatnim w tym sezonie. Możemy na nich zobaczyć Morgana (Lennie James), wspomnianą Madison oraz grupę tajemniczych ocalałych. Poniżej znajduje się też teaser do tego epizodu.

Fear the Walking Dead 7 - zdjęcia z 16. odcinka

Fear the Walking Dead - sezon 7, odcinek 16

Fear the Walking Dead 7 - teaser z 16. odcinka

Przypomnijmy, że Kim Dickens nie tylko powraca w 7. sezonie, ale też trafi do stałej obsady w 8. serii, która została potwierdzona przez stację AMC.

Fear the Walking Dead - polska premiera 16. odcinka 6 czerwca o 3:00 nad ranem (równocześnie z amerykańską premierą) oraz 22:00 na AMC.