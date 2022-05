Fear the Walking Dead - Alycia Debnam-Carey odchodzi z serialu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. AMC

W setnym odcinku Fear the Walking Dead, który jest zatytułowany Amina, widzowie po raz ostatni mogli obejrzeć Alycię Debnam-Carey w roli Alicii Clark. Australijska aktorka występowała w spin-offie Fear the Walking Dead od pierwszego epizodu. Teraz zajmie się nowym projektem w swojej karierze. Zagra w nadchodzącym serialu Saint X od platformy streamingowej Hulu. Debnam-Carey zastąpiła odtwórczynię głównej roli, Victorię Pedretti, która odeszła z tej produkcji ze względu na różnice kreatywne. Saint X to psychologiczny dramat na podstawie powieści Alexisa Schaitkina, który jest opowiadany za pomocą wielu linii czasowych i perspektyw. Tajemnicza śmierć młodej kobiety podczas karaibskich wakacji wywołuje traumatyczny efekt, który ostatecznie wciąga jej siostrę, która przeżyła, w niebezpieczną pogoń za prawdą. Zdjęcia odbywają się w Dominikanie.

Aktorka na swoim Instagramie umieściła zdjęcie i wpis, w którym dziękuje fanom, ekipie filmowej oraz obsadzie. Przyznaje też, że serial był dla niej niezwykłym poligonem aktorskim oraz miała zaszczyt pracować z wieloma inspirującymi i utalentowanymi ludźmi. Dało to jej nowe możliwości m.in. zadebiutowanie jako reżyserka odcinka (było to w 11. epizodzie 7. sezonu).

Miałam 21 lat, kiedy zaczęliśmy tę szaloną podróż, ale teraz, w wieku 28 lat, po 7 latach i 100 odcinkach, zdecydowałam, że nadszedł czas, abym ruszyła dalej jako aktorka i jako osoba. Zgodnie z charakterem naszej pracy musiałam szukać nowych wyzwań, nowych możliwości, otwierając nowy rozdział. Miałam szczęście być częścią czegoś tak niesamowitego przez tak długi czas, ale mam nadzieję, że zrozumiecie i uszanujecie mój wybór dalszego rozwoju. Nie byłabym tutaj bez was wszystkich, za co jestem bardzo wdzięczna.

Alycia Debnam-Carey dodała, że przez ostatnie lata wiele razy rozmawiała z showrunnerami serialu, aby znaleźć odpowiedni sposób na zakończenie historii Alicii. Bohaterka od miesięcy zmagała się z wysoką gorączko po ugryzieniu przez zombie i odcięciu sobie ręki. W 15. odcinku Alicia postanowiła nie płynąć łodzią ratunkową wraz z grupą, pozostając na brzegu. Ostatecznie ozdrowiała i odeszła. Debnam-Carey nazwała to otwarte zakończenie "pięknym, pełnym nadziei i nieuchwytnym".

Fear the Walking Dead - sezon 7, odcinek 15

Fear the Walking Dead - premiera 15. odcinka 30 maja na kanale AMC.